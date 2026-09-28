Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Müze tarafından organize edilen festival, Bursalılara tarihle iç içe unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları ve mimari canlandırmalarıyla 8 bin 500 yıllık köklü geçmişe ışık tutan Aktopraklık Höyük Arkeopark, festivalin son gününde de binlerce ziyaretçiyi konuk etti.
Bursa'da 8 bin 500 yıllık tarihe eğlenceli yolculuk
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Arkeofest (Arkeoloji Festivali), Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta gerçekleştirilen renkli etkinliklerle sona erdi. Tarih ve arkeoloji meraklılarını ağırlayan festivalde çocuklara yönelik atölyeler ve Grup Rafadan konserleri damga vurdu.Kaynak: İHA
ÇOCUKLAR RAFADAN TAYFA İLE EĞLENDİ
Arkeofest’in ikinci ve son gününde minik ziyaretçilerin ilgi odağı Grup Rafadan oldu. Aileleriyle birlikte alanı dolduran çocuklar, TRT Çocuk'un sevilen çizgi film karakterleri eşliğinde şarkılar söyleyip dans ederek keyifli vakit geçirdi.
DUBLE TARİH DERSİ: UYGULAMALI ARKEOLOJİ ATÖLYELERİ
Festival boyunca kurulan deneysel arkeoloji atölyeleri, ziyaretçilere tarihi sadece dinleyerek değil, yaşayarak öğrenme fırsatı sundu. Eğitici ve deneyim odaklı etkinliklerde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
Yontma Taş Alet Yapımı ve Çömlekçilik: Ziyaretçiler çarkta çömlek şekillendirip yontma taş teknolojisini inceledi.
Geleneksel Üretim Teknikleri: Bitkilerle kumaş boyama ve antik dönem yemek tarifleri uygulamalı olarak denendi.
Yazı ve Sikke Atölyeleri: Hitit çivi yazısı yazma, Neolitik mimari teknikleri ve antik dönem sikke basımı etkinlikleri hem çocuklardan hem yetişkinlerden yoğun ilgi gördü.