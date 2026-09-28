Bursa'da 8 bin 500 yıllık tarihe eğlenceli yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Müze tarafından organize edilen festival, Bursalılara tarihle iç içe unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları ve mimari canlandırmalarıyla 8 bin 500 yıllık köklü geçmişe ışık tutan Aktopraklık Höyük Arkeopark, festivalin son gününde de binlerce ziyaretçiyi konuk etti.