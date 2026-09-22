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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa / İhsan Özdemir / Yeniçağ



Keles Belediyesi, Küçükkovacık Mahalle Muhtarlığı ve KANAS-DER iş birliğiyle ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilen 738. geleneksel buluşma, bölge halkını bir araya getirdi. Ana Sultan Türbesi etkinlik alanında düzenlenen programa; siyasi parti temsilcileri, çevre köy dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği etkinlikte, hayır için kesilen kurbanların etinden hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi. Aynı sofra etrafında buluşan vatandaşlar, asırlık geleneğin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

NOSTALJİ KÖŞESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Etkinlik alanında KANAS-DER Kadın Komisyonu tarafından kurulan Nostalji Köşesi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Geçmişten günümüze miras kalan kültürel eşyaların sergilendiği alan, ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatırken, birçok vatandaş bu köşede hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne olan 738. Bereket Hayrı, DAĞ-DER Mehter Ekibi'nin coşkulu gösterisiyle sona erdi.