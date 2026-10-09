Bursa'nın İnegöl ilçesinde 63 yaşındaki Sabahattin Ayıntap, yaşadığı tek katlı evde ölü bulundu.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cömert Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde Ayıntap'ı evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 63 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayıntap'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.