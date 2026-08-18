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Kaynak: İHA

Şahin Biba’nın başkanlığında hayata geçirilen altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda kent genelindeki altyapı sistemini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım programı çerçevesinde ekipler, temmuz ayında 40 kilometre içme suyu, 17 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri, ağustos ayında da Bursa’nın farklı noktalarındaki çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri, altyapı kapasitesini artırmak ve özellikle yoğun yağışlarda oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla Nilüfer’de kanalizasyon ile yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor.

7 BİN 600 METRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

Doğanköy, Yolçatı, 30 Ağustos Zafer, Balkan ve Akçalar mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında toplam 6 bin 100 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yapımı tamamlandı. Kızılcıklı Mahallesi’nde ise 1.500 metrelik güzergâhta, çapları 30 ila 60 santimetre arasında değişen kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının imalatı devam ediyor.

ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Kızılcıklı Mahallesi’nde yeni oluşturulan ve iki gidiş, iki geliş şeklinde planlanan Osmangazi Caddesi’nde yol çalışmalarıyla altyapı imalatı birlikte yürütülüyor. Çalışmaların sürdüğü bölgede oluşabilecek tozun azaltılması için Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından belirli aralıklarla sulama yapılıyor.

Kızılcıklı Mahallesi Muhtarı Ülkü Celep, bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle BUSKİ ekiplerine ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.