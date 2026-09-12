Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tekel Bayırı Mahallesi’nde meydana geldi. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı apartmanda yıkım çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların sürdüğü sırada apartmanın bir bloğunda beklenmedik bir çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yere yığılan bölümün ardından çevreyi kısa sürede yoğun bir toz bulutu kapladı.

Çökme sırasında binadan kopan beton ve tahta parçaları çevreye saçılırken, ortaya çıkan gürültü çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Apartmanın bir bölümünün saniyeler içerisinde tamamen çöktüğü anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.

Yaşanan olayda şans eseri herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtildi.