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Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde 20 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan İnegöl'e sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan otomobil, İnegöl girişinde ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak sürücünün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren takip sonunda ekipler, şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 20 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, sürücü Yusuf C. gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu nitelikli haplara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.