Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Adem T. (29) yönetimindeki otomobil, Gaziosmanpaşa Sokak'tan yola çıkan Barış U. (18) idaresindeki hafif ticari araca, ardından da aynı yönde ilerleyen Ufuk Ö.'nün (40) kullandığı otomobile çarptı.

Kazada 3 aracın sürücüleri ile 16 AVK 981 plakalı otomobildeki yolcular Sema Ö. (35) ve Feyza Ö. (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.