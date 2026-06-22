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Kaynak: İHA

Küresel iklim krizi ve kuraklık tehdidine karşı toplumsal farkındalık çalışmalarına hız veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, en stratejik hamleyi eğitim çağındaki çocuklarla başlattı. BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca anaokulu ve ilkokul öğrencilerini kapsayacak şekilde kesintisiz olarak uygulandı.

Bursa'nın tüm lokasyonlarını kapsayan eğitim seferberliğinde, pedagojik formasyonlara uygun olarak hazırlanan zengin içerikli seminerler düzenlendi:

Geniş Coğrafi Kapsam: Bursa'nın 17 ilçesindeki 81 farklı okulda binlerce öğrenciye eş zamanlı olarak su tasarrufu kültürü anlatıldı.

22 Bin Minik Yüreğe Dokunuldu: Eğitim döneminin sonunda yaklaşık 22 bine yakın öğrenci su tasarrufu konusunda bilinçlendirilerek birer "su gönüllüsü" haline getirildi.

Değerler Eğitimi: ‘Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü’ başlıklı sunumlarda, suyun sadece insanlar için değil, tüm canlılar ve gezegenin geleceği için ne kadar hayati ve yeri doldurulamaz bir değer taşıdığı görsel materyallerle işlendi.

Sadece teorik sunumlarla sınırlı kalmayan eğitimler, çocukların aktif katılım sağladığı renkli etkinliklerle adeta bir şölene dönüştü. Öğrenimi kalıcı kılmak adına şu etkinlikler gerçekleştirildi:

Tasarruf Sergisi: Öğretmenlerinin rehberliğinde suyun önemini anlatan resimler yapan minikler, bu çalışmalarını okul sergilerinde arkadaşlarıyla paylaştı.

Su Koroları: Minik öğrenciler, su bilincini ve doğa sevgisini anlatan tematik şarkıları koro halinde seslendirerek çevre bilincine sanatsal bir vurgu yaptı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, yüz yüze verilen seminerlerin etkisini artırmak ve evlerde de sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırmak adına kalıcı materyal desteğini de unutmadı. Eğitim alan her öğrenciye özel olarak hazırlanan eğitici kısa videolar, animasyonlar ve eğlenceli çizimlerle desteklenmiş tasarruf kitapçıkları dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, erken yaşta kazanılan bu çevre vizyonunun şehirde gelecekte yaşanabilecek su krizlerinin önüne geçilmesinde en güçlü kalkan olacağını belirterek, benzer farkındalık projelerine önümüzdeki eğitim dönemlerinde de kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.