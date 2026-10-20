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Kaynak: İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, etkinlik kapsamında geniş çaplı bir trafik düzenlemesine gidileceği bildirildi. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif yolları yönelmeleri istendi.

KOŞU GÜZERGAHI VE KAPATILACAK CADDE-SOKAKLAR

Yarışma programı FSM Bulvarı Ortanca Parkı ve Koşu Yolu noktasından start alacak. Sporcular sırasıyla Garanti Bankası önü, FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi rotasını izleyerek yarışı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde tamamlayacak.

Etkinlik güvenliği amacıyla 21 Ekim Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla şu güzergahlar taşıt trafiğine tamamen kapatılacak:

FSM Bulvarı'nın Tuna Kavşağı ile FSM Camii arasında kalan bölümü,

FSM Camii çevresi,

Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi güzergahları,

Söz konusu caddelere çıkan tüm bağlantı yolları ve sokaklar.

TRAFİK KISITLAMASI SAAT 13.00'E KADAR SÜRECEK

Yetkililer, yollardaki kısıtlamanın koşunun sona ermesiyle birlikte tahminen saat 13.00 sularında kaldırılacağını duyurdu. Bölgeyi kullanacak sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretçilerine uymaları önemle hatırlatıldı.