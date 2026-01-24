Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kiralık ev bakmak için gittiği binada balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 23 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kiralık daire arayışında olan Özgür Demirtaş (44), emlakçı Sude G. ile birlikte apartmanın 17’nci katındaki boş daireyi görmek üzere binaya gitti. Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş’ın, iddiaya göre dengesini kaybederek korkulukları aşması sonucu yaklaşık 68 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Demirtaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.