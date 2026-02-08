Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çınaraltı Halk Pazarı'ndaki bir manavda izinsiz etil alkol satışı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti.

İş yerinde 5 litrelik bidonlar halinde toplam 95 litre etil alkol bulundu. İş yeri sorumlusu İ.Ö.'nün, tespit edilen ürünleri teslim ettiği bildirildi. İş yerinin önündeki Y.K.'ye ait araçta yapılan aramada da 5 litrelik toplam 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam 135 litre etil alkol muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.