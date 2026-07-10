Kaynak: İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan sahte madeni yağ üretim malzemeleri ele geçirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mahkeme kararı doğrultusunda bir depo ve üretim alanı ile üç araçta arama yapıldı.

Operasyonda 6 bin 400 litre baz ve atık yağın yanı sıra 3 bin 120 litre madeni yağ ele geçirildi. Ayrıca Castrol, Motul, Shell, Elf, Opet ve Mobil markalarına ait olduğu belirlenen 644 bin 820 sahte etiket, 16 bin 575 koli, bin 445 plastik bidon, 61 bin 40 etiketsiz plastik bidon ve 51 bin kapak folyosuna da el konuldu.

Ekipler, sahte üretimde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ekipmanı da muhafaza altına aldı. Bunlar arasında ısıtma ve kaynatma tankları, sıvı dolum makineleri, endüstriyel kodlama ve lazer markalama cihazları, folyo kapatma makineleri, hava kompresörü, santrifüj pompalar, sayaçlı pompa, kapak kapatma aparatlı şarjlı matkaplar, ısıtıcı ve folyo kapak yapıştırma makinesi yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.