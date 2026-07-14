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Kaynak: İHA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolunun Bursa istikametinde, Susurluk Outlet mevkisinde meydana geldi. Y.P. yönetimindeki 35 CNJ 515 plakalı çekici ve buna bağlı 35 CNK 208 plakalı dorse ile H.Ü. idaresindeki 16 ARD 196 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgede olası risklere karşı güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ü. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçların sürücüleri Y.P. ile H.Ü.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.