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Kaynak: AA

Bursa'dan Yalova yönüne ilerleyen Abdullah D. (46) yönetimindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, İznik Kavşağı'nda Doğan M. (55) idaresindeki 16 ADP 768 ve Muhammed H. (25) yönetimindeki 16 CBU 008 plakalı araçlara çarptı.

İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmada üç aracın sürücüleri ile 16 CBU 008 plakalı otomobilde bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

Araçlarda mahsur kalan bazı yaralılar, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Abdullah D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan Bursa-Yalova kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.