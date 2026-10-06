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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bilecik’in Söğüt ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli hediyeler takdim etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ve Bölge Müdür Yardımcısı Ersin Şahin, Küre Dursun Fakıh İlkokulu/Ortaokulu, Ülkü-Orhan Karabuda Anaokulu ile Orhangazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma anlayışını çocuklarla paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldız ve Şahin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım da gerçekleştirilen ziyaret ve öğrencilere sağlanan desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım, öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlayan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretler, öğrenciler ve yetkililerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.