Kaynak: İHA

Bursa Osmangazi Belediyesi, aşırı sıcak havanın ilçedeki ağaç, çiçek ve çim örtüsü üzerindeki olumsuz tesirlerini azaltmak amacıyla bakım ve sulama faaliyetlerine hız verdi. Daha ferah bir çevre hedefiyle hareket eden ekipler; yol kenarları, parklar ve kavşaklardaki bitkilerin canlılığını muhafaza etmesi için sahada aktif görev yapıyor.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yeşil dokunun kurumasını engellemeyi amaçlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 58 ayrı bölgedeki toplam 32 bin 500 metrekarelik alanda arazözlerle sulama operasyonlarını sürdürüyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu periyodik sulama sayesinde ilçe genelindeki flora koruma altına alınarak daha bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

Yaz mevsimi boyunca devam eden bu uygulamalarla Osmangazi’nin doğal estetiği korunurken, ilçe sakinlerine de ferah yaşam alanları sunuluyor. Yerel yönetimin yürüttüğü bu çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, sulama faaliyetlerinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.