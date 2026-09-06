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Kaynak: İHA

Bursa Orhaneli orman yangını, öğle saatlerinde Yakuplar Mahallesi mevkiinde başladı. İhbarın ardından olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait iki araç ile bir dron, ayrıca Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinden üç arazöz ile bir su ikmal aracı yönlendirildi.

Karadan yürütülen bu çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı üç söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, süreç Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından izleniyor.