Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Marmara Denizi'nin Karacabey kıyılarında ortaya çıkan yunus, sahile yakın noktalarda bir süre varlık gösterdi. Deniz yüzeyine çıkarak sergilediği estetik hareketlerle çevredekilere keyifli dakikalar yaşatan yunus, bölgedeki balıkçılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Doğal yaşamın etkileyici anlarına tanıklık eden vatandaşlar, yunusun su üzerindeki hareketlerini anbean kaydetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzeye çıkıp peş peşe sıçrayan yunusun bir süre sonra derinliklerde gözden kaybolduğu yer aldı. Kurşunlu kıyılarında kaydedilen bu anlar, bölgedeki deniz yaşamının renkli kareleri arasına giren bir görsel şölene dönüştü.