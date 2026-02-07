Depremlere karşı toplumun bilinçlenmesi, doğru davranış biçimlerinin yaygınlaştırılması ve afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Bursa Kent Konseyi Afet Yönetimi Çalışma Grubu tarafından Merinos Yerleşkesi Koza Salonu’nda "Deprem Farkındalık" eğitimi düzenlendi.

GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve İnsani Yardım Grubu Bursa Ekip Sorumlusu Kemal Karadayı’nın eğitmenliğinde gerçekleştirilen programa, afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında doğru davranış biçimleri, panik yönetimi, doğru pozisyon alma, kapalı ve açık alanlarda hareket etme yöntemleri ile kaçış hatalarından kaçınma konuları ele alındı. Katılımcılara ayrıca 6 Şubat depremlerinde yaşananlar da aktarılarak örnekler verildi.