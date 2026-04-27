Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yol kenarına park edilen bir otomobilde uyuyan 22 yaşındaki Ömer İmer, aracın arka koltuğunda ölü bulundu.

ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Emirhan İ. ve Hasan Ö. ile birlikte gezintiye çıkan Ömer İmer, Yenimahalle Yunusemre Caddesi’nde park ettikleri 16 CLE 07 plakalı araçta arkadaşlarıyla birlikte uyudu.

Saat 12.00 sıralarında uyanan iki arkadaşı, arka koltukta bulunan İmer’i hareketsiz halde buldu. Önce uyuduğunu düşünen arkadaşları, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne

bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer İmer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Genç adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.