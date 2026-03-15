Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Güneykestane Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

İnegöl yönünden Bozüyük istikametine giden Fatih M. (43) idaresindeki 34 BZM 395 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve yan yatarak durdu.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.