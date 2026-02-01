Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trajik olayda, Adem Ünver (42), husumetli olduğu kayınpederi Ahmet Kalkancı (68)'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı (35)'yı ise yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ünver, aralarında uzun süredir husumet bulunan kayınpederi ve kayınbiraderiyle sokakta karşılaştı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Ünver, Ahmet Kalkancı'yı karnından, Halil Can Kalkancı'yı ise sol bacağından vurdu. Açılan ateş sonucu mermiler çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halil Can Kalkancı'nın tedavisi ise sürüyor. Polis, kaçan şüpheli Adem Ünver'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, Adem Ünver'in eşi Türkan Ünver, 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle vefat etmişti. Ahmet Kalkancı'nın, geçen günlerde ölen kızı Türkan Ünver'in sene-i devriye (yıl dönümü) mevlidini düzenlediği, ancak Adem Ünver'in kendi akrabalarının bu mevlide çağrılmadığı için büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktığı, Ünver'in kayınpederi ve kayınbiraderine "Sizi öldüreceğim" şeklinde tehdit ettiği belirtildi. Bu husumet, cinayetin temel nedeni olarak gösteriliyor. Adem Ünver'in 2 çocuk babası olduğu da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.