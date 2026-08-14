Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan bir çay bahçesinde doğa ile insanın iç içe olduğu anlar yaşandı. Mekâna gelen Sadık Karaman, çevredeki bir sincap ile kumrunun kendisine yaklaştığını fark etti.

Yanındaki çekirdekleri hayvanlara kendi elleriyle ikram eden Karaman, sevimli dostları bir süre bu şekilde besledi. Sincap ve kumrunun aynı anda bir insanın elinden yem yemesi, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve sempatiyle takip edildi. İnsan ile doğa arasındaki bu duyarlı etkileşim, çay bahçesindekilere keyifli anlar yaşattı.