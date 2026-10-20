Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde barınan ve uzun burnu, gösterişli kuyruğu ile dikkat çeken dev karıncayiyen için titiz bir beslenme programı uygulanıyor. Doğal yaşam alanlarında günde binlerce karınca tüketen bu özel canlı için hazırlanan mamanın içeriğinde dana yüreği, köpek maması, yoğurt, bal, çeşitli meyveler, yulaf ezmesi, yumurta ve yağsız tuzsuz peynir yer alıyor. Seçilen besin maddeleri her gün taze olarak bir araya getirildikten sonra yaklaşık 40 dakika boyunca makinede işlenerek tamamen püre kıvamına dönüştürülüyor.

DİŞ VE ÇENE KASLARI OLMADIĞI İÇİN PÜRE TÜKETİYOR

Hayvanat bahçesinde görevli Ziraat Mühendisi Berkay Durmaz, dev karıncayiyenlerin fizyolojik özelliklerine dikkat çekerek mamanın neden püre halinde sunulduğunu açıkladı. Bu türün ağız yapısında diş ve gelişmiş çene kaslarının bulunmadığını belirten Durmaz, canlıların besinleri sindirebilmesi için gıdaların püre halinde verilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Türünün Türkiye'deki tek örneği olan dev karıncayiyen, büyük bir emekle hazırlanan bu özel karışımı birkaç dakika içerisinde tüketiyor.