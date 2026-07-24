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Kaynak: İHA

Bursa'nın en güzide turizm destinasyonlarından biri olan Gölyazı'da Uluabat gölünün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen konserde sanatseverler, müzik ve doğanın iç içe geçtiği muhteşem bir deneyim yaşadı. Dünya hitleri, çağdaş melodiler ve ulusal motifleri harmanlayan repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Oktyabr, performansıyla da izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Müzik şölenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ekinci, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Zekeriya Birkan, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserin sonunda Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı yöneticileri ile festivalin ana sponsorları tarafından gecenin anısına Bagjan Oktyabr ve ekibine hediye takdim edildi. Gölyazı'nın doğal güzelliğiyle bütünleşen konser, izleyicilerden tam not alırken, vatandaşlar bu özel etkinlik dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.