Aksa Bursa Doğalgaz, şehrin 2025 yılı enerji karnesini açıkladı. Verilere göre Bursa'da doğal gaz tüketimi bir önceki yıla oranla yüzde 19 artış göstererek rekor seviyeye ulaştı. Şehirdeki toplam tüketimin yüzde 71'ini konutlar gerçekleştirirken, kişi başı kullanım miktarında da belirgin bir yükseliş yaşandı.

TÜKETİMİN KALBİ OSMANGAZİ’DE ATTI

Bursa genelinde doğal gaz altyapısının genişlemesiyle birlikte abone sayısı hızla artarken, 2025 yılı toplam tüketimi 2,6 milyar metreküp barajını geçti. İlçe bazlı dağılımda liderlik koltuğu değişmedi:

302,8 milyon metreküp ile en çok gaz tüketen ilçe oldu. Osmangazi'yi takip ederek konut tüketiminin merkez üsleri haline geldi.

TÜRKİYE'NİN GAZ YÜKÜNÜ BURSA SIRTLADI

2025 yılının en soğuk dönemi olan Şubat ayı, aynı zamanda tüketim rekorlarının kırıldığı ay oldu. Özellikle 20 Şubat 2025 tarihi, Bursa’nın enerji tarihine geçti. O gün Bursa’da 16,7 milyon metreküp gaz harcandı. Bu rakam, o tarihte tüm Türkiye’de tüketilen doğal gazın yüzde 5,4’üne tekabül etti.

HANE BAŞI KULLANIMDA ARTIŞ

Bursalıların evlerindeki konfor tercihi verilere de yansıdı. 2024 yılında hane başına ortalama 968 metreküp olan yıllık tüketim, 2025 yılında 1061 metreküpe yükseldi. Tüketimin en düşük olduğu ay ise tahmin edildiği üzere Ağustos oldu.