Busa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimlerinde, seçime tek aday olarak giren Şahin

Biba Bursa'nın Başkan Vekili oldu. AK Parti'ye geçen belediyede belediyenin ana sayfasında bulunan Türk Bayraklı Atatürk fotoğrafı kaldırıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, AK Parti'nin Bursa'daki ilk icraatını şöyle açıkladı:

Başkanı tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP’ye geçti.

Aşağıda iki kare var. Birincisi, belediyenin bugünkü anasayfası. İkincisi, önceki anasayfası (Internet Archive’den alınan Mart ekran görüntüsü)…

Önceki anasayfada belediye logosunun hemen yanında sabit şekilde yer alan Türk bayraklı ve Atatürklü kare, bugün artık yok.

Soru şu: Resmi sitede sabit olan Türk bayraklı ve Atatürklü kare, ne zaman ve neden kaldırıldı? Derdiniz nedir?

