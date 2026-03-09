Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğretim görevlisi ve avukat Muhammed Burak Görentaş, “burs verilecek” vaadiyle gerçekleştirilen IBAN dolandırıcılığına karşı öğrencileri uyardı.

Görentaş, yaptığı açıklamada son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığına karşı özellikle üniversite öğrencilerinin daha bilinçli ve dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

Öğrenciler ile ailelerin medyada yayımlanan haberler sayesinde dolandırıcılık yöntemleri konusunda daha fazla farkındalık kazandığını gözlemlediklerini aktaran Görentaş, bazı dolandırıcıların farklı tekliflerle gençleri hedef aldığını dile getirdi. Bu kişiler, ticaret yaptığını ve banka hesabının bloke edildiğini öne sürerek başkalarının IBAN’ını kullanmak istediklerini söyleyebiliyor. Bunun karşılığında aylık 8 ila 10 bin lira ödeme teklif eden dolandırıcıların birçok kişinin mağduriyet yaşamasına yol açtığını ifade etti.

ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALAN YENİ YÖNTEM

Dolandırıcıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğine dikkat çeken Görentaş, özellikle üniversite öğrencilerini hedef alan farklı bir yöntem bulunduğunu söyledi.

Görentaş, bazı kişilerin öğrencilere telefon veya internet üzerinden ulaşarak belirli bir uygulamayı indirmelerini istediğini belirtti. Bu uygulama aracılığıyla kendilerine aylık burs yatırılacağı vaadiyle öğrencilerin ikna edilmeye çalışıldığını dile getiren Görentaş, gençlerin çoğu zaman bu teklifi kabul ettiğini kaydetti.

İndirilen uygulamaların aslında yasal elektronik para hizmeti sunan kuruluşlara ait olabildiğini anlatan Görentaş, öğrencinin farkında olmadan kendi adına bu sistemlerde hesap açtığını söyledi. Hesap bilgilerinin dolandırıcılara geçtiğini belirten Görentaş, daha sonra öğrencilere uygulamayı silebilecekleri ve burs ödemelerinin yapılacağı yönünde bilgi verildiğini ifade etti.

Ancak arka planda bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde veya kara para aklama işlemlerinde kullanılabildiğini belirten Görentaş, bazı durumlarda yüzbinlerce liralık para transferlerinin bu hesaplar üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Van’da devam eden bazı yargı süreçlerinden örnekler veren Görentaş, hakkında dava açılan öğrenciler için hapis cezası talep edilen dosyalar bulunduğunu söyledi.

Yaşanan mağduriyetlerin son derece ciddi olduğunu belirten Görentaş, hiçbir kişinin karşılıksız şekilde burs vermeyeceğini vurguladı. Burs sağlayan kurum veya kişilerin herhangi bir uygulama indirilmesini talep etmeyeceğini ifade eden Görentaş, indirilen uygulamaların niteliğinin mutlaka araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Elektronik para hesapları veya banka hesapları üzerinden gerçekleşen para giriş ve çıkışlarının düzenli şekilde takip edilmesi gerektiğini belirten Görentaş, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında gecikmeden savcılığa başvurulmasının önemine dikkat çekti.

AKADEMİSYENLER DE HEDEFTE

Son dönemde IBAN dolandırıcılığı vakalarında ciddi bir artış yaşandığını aktaran Görentaş, bu durumun yalnızca öğrencileri değil akademisyenleri de etkileyebildiğini söyledi.

Bazı kişilerin büyük şirketler veya holdingler adına yatırım danışmanlığı yaptıklarını ileri sürerek insanlarla iletişime geçtiğini belirten Görentaş, bu yöntemle bazı kişilerin hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde araç olarak kullanılabildiğini dile getirdi.

Savcılık tarafından dolandırıcılık tespit edildiğinde IBAN sahibinin sorumlu tutulabildiğini ifade eden Görentaş, birçok kişinin suç işlemediği halde mağdur konumuna düşebildiğini söyledi. Mahkeme süreçlerinin uzun sürmesinin de psikolojik ve maddi açıdan yıpratıcı olabildiğini belirten Görentaş, güven duyulan kişiler dahi olsa banka hesaplarının başkalarına kullandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Hesap hareketlerinin düzenli şekilde kontrol edilmesinin önemine değinen Görentaş, şüpheli işlemlerin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Üniversite bünyesinde farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini de aktaran Görentaş, Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere uyarı yazıları gönderildiğini ifade etti. Ayrıca Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içinde öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik programlar düzenlediklerini dile getirdi.

Üniversitede Bilişim ve Teknoloji Hukuku dersini de açtıklarını belirten Görentaş, öğrencilerin dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Bu tür suçlardan gençlerin ve toplumun etkilenmemesi için farkındalığın büyük önem taşıdığını vurgulayan Görentaş, herkesi dikkatli davranmaya çağırdı.