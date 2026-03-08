Görentaş, son zamanlarda artış gösteren bu dolandırıcılık yönteminin gençleri hedef aldığını belirterek öğrencilerin ve ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Medyada yer alan haberler sayesinde toplumun bu konuda daha bilinçli hale geldiğini gözlemlediklerini ifade eden Görentaş, dolandırıcıların farklı senaryolarla insanları kandırmaya çalıştığını dile getirdi.

Bazı dolandırıcıların öğrencilere, “Ticaret yapıyorum ancak hesabım bloke oldu. IBAN’ını kullanmama izin ver, karşılığında sana her ay 8-10 bin lira ödeyeyim” gibi tekliflerde bulunduğunu aktaran Görentaş, bu tür tekliflerin çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini vurguladı.

“KİMSE SİZE KARŞILIKSIZ BURS VERMEZ”

Dolandırıcıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğini belirten Görentaş, özellikle öğrencileri hedef alan yeni bir yönteme dikkat çekti. Bu yöntemde öğrencilere, bir mobil uygulama indirerek aylık burs kazanabilecekleri söyleniyor. Öğrenciler iyi niyetle uygulamayı indirdiğinde, aslında yasal elektronik para hizmeti sunan bir platformda kendi adlarına hesap açılmış oluyor.

Ancak öğrencinin fark etmediği nokta, hesap bilgilerine dolandırıcıların erişim sağlaması. Dolandırıcılar daha sonra öğrencilere uygulamayı silebileceklerini ve bursun düzenli olarak yatırılacağını söylüyor. Bu sırada açılan hesaplar dolandırıcılık faaliyetlerinde veya kara para aklama işlemlerinde kullanılabiliyor.

Van’da bu konuyla ilgili devam eden bazı davalara da değinen Görentaş, bu hesapların sahibi olan bazı öğrenciler hakkında hapis cezası talebiyle dava açıldığını belirtti.

“SUÇ İŞLEMESELER BİLE CEZA ALABİLİYORLAR”

IBAN dolandırıcılığındaki artışın sadece öğrencileri değil akademisyenleri de etkilediğini ifade eden Görentaş, bazı kişilerin büyük şirket veya holding adına yatırım danışmanlığı yapıyormuş gibi aramalar aldığını ve farkında olmadan kendi hesaplarını dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandırdığını söyledi.

Savcılığın dolandırıcılık soruşturması başlattığında hesap sahibinin doğrudan şüpheli konumuna düşebildiğini belirten Görentaş, bu nedenle suç işlememiş kişilerin bile mağdur olabildiğini ve yargı süreçleriyle karşı karşıya kalabildiğini ifade etti. Uzayan dava süreçlerinin hem psikolojik hem de maddi açıdan ciddi yük oluşturduğunu dile getirdi.

Görentaş, hiç kimseye banka veya elektronik para hesaplarının kullandırılmaması gerektiğini vurgulayarak hesap hareketlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini ve şüpheli bir durum görüldüğünde hemen savcılığa başvurulmasını önerdi.

Üniversite bünyesinde de farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirten Görentaş, bu konuda öğrencileri bilinçlendirmek için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi. Ayrıca bilişim ve teknoloji hukuku alanında verilen derslerle öğrencilerin dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.