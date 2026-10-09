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Kaynak: Haber Merkezi

Ermenistan’da, Türkiye sınırına yakınlığıyla bilinen Hatis Dağı’nın zirvesinde inşa edilen dev İsa heykeli projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin Hristiyanlık mirasını öne çıkarmak ve uluslararası turizmi canlandırmak amacıyla iş insanı Gagik Tsarukyan tarafından 2022 yılında başlatılan proje, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'Nİ BOY FARKIYLA GEÇECEK

Kaidesiyle birlikte toplam 101 metre yüksekliğe ulaşması hedeflenen alüminyum gövdeli anıt, bu devasa boyutlarıyla New York’taki 93 metrelik dünyaca ünlü Özgürlük Heykeli’ni boy olarak geride bırakacak. Projenin dünyanın en yüksek Hristiyan sembollerinden biri olması planlanıyor.

AÇILIŞ 2027 YILINA ERTELENDİ

İlk etapta 2025 yılında bitirilmesi öngörülen heykelin açılış takvimi ertelendi. Resmi izin süreçleri, bölgedeki arkeolojik alanlara dair çekinceler, kaide konumundaki değişiklikler ve projeyi finanse eden Tsarukyan’ın karşı karşıya olduğu hukuki süreçler inşaat takvimini yavaşlattı.

Dev anıtın 2027 yılında tamamlanarak açılması bekleniyor.

ÜLKEDE VE BÖLGEDE CİDDİ TARTIŞMALAR YARATIYOR

Dev anıt projesi sadece coğrafi konumuyla değil, iç politikada da sert tartışmalara yol açıyor. Ermeni Apostolik Kilisesi, devasa bir insan figürünün ülkenin geleneksel kilise mimarisine ve haç taşlarına dayanan dini gelenekleriyle bağdaşmadığını savunarak projeye şiddetle karşı çıkıyor.

Çevre ve maliyet odaklı eleştiriler dile getirilmesine rağmen projenin destekçileri, anıtın Ermenistan’ın küresel ölçekteki tanıtımına ve turizm gelirlerine devasa bir katkı sunacağını savunuyor. Sınırımıza bu kadar yakın bir mesafede yükselen 101 metrelik bu devasa heykelin bölgedeki yansımaları merakla takip ediliyor.