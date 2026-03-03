Burkina Faso, A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne Amir Abdou’yu getirdi. Burkina Faso Futbol Federasyonu (FBF), 53 yaşındaki Fransız-Komorlu çalıştırıcının atamasını adayların titizlikle değerlendirilmesinin ardından resmen açıkladı. Federasyon, bu görevlendirmeyi “disiplin ve hırs açısından yeni bir dönemin başlangıcı” olarak nitelendirdi.

Abdou, 2025 Africa Cup of Nations’nda (Fas) yaşanan erken elenmenin ardından görevden ayrılan Brama Traore’nin yerine getirildi. Deneyimli teknik adamın gelişi, yetenekli ancak büyük turnuvalarda istikrar sorunu yaşayan takım için stratejik bir yeniden yapılanma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Federasyon açıklamasında, Abdou’nun Afrika futboluna olan hakimiyeti ve kıtasal düzeydeki başarıları nedeniyle tercih edildiği vurgulandı. FBF, “Başvuruların alınması ve farklı profillerin detaylı şekilde incelenmesinin ardından Komorlu teknik direktör Amir Abdou, Burkina Faso A Milli Takımı’nın başına resmi olarak atanmıştır” ifadelerini kullandı.

Amir Abdou, Comoros Milli Takımı ile ülke tarihine geçerek 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda takımı ilk kez eleme turlarına taşımıştı. Daha sonra Mauritania Milli Takımı ile de önemli başarılara imza atan deneyimli çalıştırıcı, 2023 AFCON’da Algeria karşısında tarihi bir galibiyet elde etti.

Kulüp kariyerinde ise FC Nouadhibou ile iki Moritanya Ligi şampiyonluğu yaşayan Abdou, son olarak Hassania Agadir’de görev yaptı.

Taktik disipline verdiği önem ve kompakt savunma organizasyonları kurma becerisiyle tanınan Abdou’nun, sınırlı imkanlarla maksimum verim elde etme konusundaki başarısı dikkat çekiyor. Bu özelliklerin Ouagadougou’daki görevinde de belirleyici olması bekleniyor.

Burkina Faso, Afrika futbolunda son yıllarda istikrarlı bir profil çizmiş; 2013’te Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükselmiş, 2017 ve 2021’de ise yarı finale kalmıştı. Ancak son turnuvadaki erken veda, takımın yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.

Yeni teknik direktörün ilk maçlarına Mart 2026’daki FIFA milli maç takviminde çıkması planlanıyor. Rakipler henüz açıklanmazken, 2027 TotalEnergies CAF Afrika Uluslar Kupası elemeleri ve Dünya Kupası eleme süreci Abdou’nun önündeki en önemli sınavlar olacak.

Taraftarlar, “Aygırlar” lakaplı milli takımın kıta futbolundaki güçlü konumuna yeniden kavuşmasını bekliyor. Amir Abdou için Burkina Faso görevi hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir sorumluluk anlamı taşıyor. Federasyon ise deneyimli teknik adama güveniyor ve daha disiplinli, dirençli ve şampiyonluk hedefi olan bir takım inşa etmeyi amaçlıyor.