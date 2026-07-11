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Havran’dan doğup Burhaniye’de Orjan sahili yakınlarından denize ulaşan Üyücek Deresi’nde oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşların tepkisine neden oluyor. Dere çevresindeki durumun giderek kötüleştiğini ifade eden Kahraman Atabay, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

Çevre konusunda ilgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan iki çocuk babası Atabay, “Havran’dan gelen Üyücek Deresi ciddi şekilde kirlenmiş durumda. Bu şartlarda derede herhangi bir canlının yaşaması mümkün görünmüyor. Bölgemizde çevreyle ilgili kurumlar ve dernekler bulunuyor ancak bu sorunun neden fark edilmediğini anlamıyorum. Dere, Orjan ile Denetko arasından denize ulaşıyor. Köprüden geçerken yayılan kötü koku insanları rahatsız ediyor. Yetkililerin en kısa sürede çözüm üretmesini bekliyoruz” dedi.