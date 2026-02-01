Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde günlerdir devam eden şiddetli sağanak yağış, ilçeyi adeta felç etti. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, mazgalların tıkanmasıyla biriken sular alçak rakımlı bölgelerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini bastı.

Sürücüler, suyla kaplı yollarda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Belediye ekipleri, biriken suların tahliyesi ve temizliği için yoğun mesaiye başladı.

Ören Sahili’nde ise Karınca Deresi’nin getirdiği çamur nedeniyle deniz suyu kahverengi bir hal aldı.