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Kaynak: İHA

Eğitim dönemi boyunca kendilerini akademik, kültürel ve manevi yönden geliştiren Marifet Okulu öğrencileri, hazırladıkları özel programla dönemin yorgunluğunu attı. Yoğun bir katılımın gözlendiği tören, duygu dolu ve coşkulu anlara sahne oldu.

"HAKKINI SAVUNAN BİR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren eğitmen Sacide Dallıbudak, gençleri geleceğe en doğru ve donanımlı şekilde hazırlamak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti. Dallıbudak, vizyonlarını şu sözlerle özetledi:

"Bizler; kendi hakkını en iyi şekilde savunan ancak hiç kimsenin hakkını da asla gasp etmeyen, ahlaklı ve adil bir nesil yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hocalarımıza, idarecilerimize ve en önemlisi bizlere güvenen velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

ÖĞRENCİLERDEN SAHNE PERFORMANSI: KUR'AN-I KERİM, İLAHİ VE PİYES

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Marifet Okulu’nun yetenekli öğrencileri, dönen boyunca öğrendikleri marifetleri sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik akışında şu sunumlar yer aldı:

Manevi Huzur: Öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Müzik ve Şiir Dinletisi: Koro halinde seslendirilen ilahiler ve okunan solo şiirler büyük beğeni topladı.

Tiyatro Gösterisi: Öğrencilerin sahnelediği eğitici piyes, salonu dolduran davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

25 BAŞARILI ÖĞRENCİYE ANLAMLI ÖDÜLLER

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, okul bünyesinde 25 öğrencinin eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirteret; eğitime emek veren hocalar Sacide Dallıbudak, Büşra Mercan ve Hatice Çelik ile velilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programın sonunda öğrencilere, bölgenin tanınan isimleri tarafından başarı ve katılım hediyeleri takdim edildi. Öğrenciler ödüllerini; Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, Çaykara eski Belediye Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, sağlıkçı Ömer Çelebi, emekli öğretmen Turan Çizmecioğlu ve Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya’nın elinden aldı. Tören, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.