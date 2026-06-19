Kaynak: İHA

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden korkutan bir yangın haberi geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy Mahallesi’ndeki otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kuru otların ve çalıların tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki tarım arazilerini ve ağaçları tehdit eden alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Körfez Grup Amirlikleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve orman işçileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangınına karadan hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı. Yangının Şarköy bölgesindeki geniş zeytinlik alanlara ve yakın konumdaki ormanlık bölgelere sıçramasını önlemek adına adeta zamanla yarışılıyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarının zarar görmemesi için itfaiye erleri ve orman ekipleri dört bir koldan alevlerin önünü kesmeye çalışıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları kara ekiplerinin yoğun gayretleriyle devam ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.