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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, eşine az rastlanır renkli görüntülere sahne oldu. Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve binlerce göz nuru eserin görücüye çıktığı etkinlikte, kursiyer kadınların kendi elleriyle diktikleri elbiseleri sergiledikleri amatör defile, izleyicilerden büyük alkış aldı.

NÜFUSA ORANLA REKOR KIRILDI: 10 BİN VATANDAŞ KATILDI

Etkinliğin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, Burhaniye için tarihi bir başarıya imza attıklarını müjdeledi. Bu yıl nüfusa oranla en çok kurs açan ilçe olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Müdür Algül, 500 farklı branşta açılan kurslardan 10 bine yakın vatandaşın yararlandığını ve tüm yıl boyunca üretilen en seçkin eserlerin bu sergide yer aldığını aktardı.

Kursiyerler adına söz alan emekli öğretmen Gülpenbe Yılmaz ise uzun süredir bu kurslara katıldığını belirterek, üretmenin ve sosyalleşmenin kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti.

AMATÖR MANKENLER PODYUMDA DEVLEŞTİ

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından sergilenen halk oyunları gösterileriyle başlayan etkinlikte asıl sürpriz defileyle yaşandı. Aylardır dikiş-nakış kurslarında el emeği göz nuru kıyafetler üreten kadınlar, bu kez tasarımlarını kendileri taşımak için podyuma çıktı. Profesyonel mankenleri aratmayan bir özgüvenle yürüyen Burhaniyeli kadınlar, salonu dolduran yüzlerce davetli tarafından ayakta alkışlandı.

PROTOKOL TAM KADRO AÇILIŞTAYDI

İlçede büyük ses getiren serginin açılış kurdelesi protokolün yoğun katılımıyla kesildi. Kurdeleyi; Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül birlikte kesti.

Sergilenen binlerce eseri tek tek inceleyen konuklar, usta öğreticileri ve kursiyerleri başarılarından dolayı kutladı. Kültür merkezindeki bu dev görsel şölenin ve serginin bir hafta boyunca ziyarete açık kalacağı bildirildi.