Yeniçağ Gazetesi
17 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü

Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Adyar Mevkiindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Poyrazın etkisiyle hızla yayılan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü - Resim: 1

Burhaniye de Adyar Mevkiinde bir otomobilde çıkan yangın zeytinliklere sıçradı.

1 6
Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü.

2 6
Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü - Resim: 3

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 8 araç ve 1 helikopterle gerçekleştirdiği koordineli söndürme operasyonu netice verdi.

3 6
Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü - Resim: 4

Alevler yüzlerce zeytin ağaçlarına zarar verirken, çevre yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermeden söndürüldü.

4 6
Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü - Resim: 5

Orman ekipleri soğutma çalışmaları için de büyük gayret gösterdi.

5 6
Burhaniye'de arazi yangını: Çok sayıda zeytin ağacı küle döndü - Resim: 6

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro