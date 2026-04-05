YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Yunus Özay Er, Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette Tokat’ın yerel yönetim vizyonu, şehirlerin ihtiyaçları, teşkilat çalışmalarımız ve önümüzdeki süreçte yapılacak saha faaliyetleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Teşkilatımızın her kademesinden yöneticilerinin katıldığı buluşmada birlik, beraberlik ve kararlılık mesajı öne çıktı.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Yerel yönetimler alanındaki tecrübesi ve birikimiyle partimize önemli katkılar sunan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Burhanettin Kocamaz’ı ve GİK Üyemiz Sayın Yunus Özay Er’i Tokat’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Teşkilatlarımızla yapılan verimli toplantılar, Tokat’ımızın geleceğine dair çalışmalarımıza güç katmıştır.”

Program kapsamında heyet, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Fatih Gökdere ve yönetimini ziyaret ederek Tokat ekonomisi, ticaret hayatı, sanayi yatırımları ve esnafın beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Ss.yeni Tokat esnaf kefalet ve kredi Kooparatif başkanı Sezai DemirSayın Sezai Demir ziyaret edilerek sanayi esnafımızın sorunları, talepleri ve çözüm önerileri değerlendirildi. Sanayi bölgemizde faaliyet gösteren esnaflarımızla da bir araya gelinerek sahadaki mevcut durum yerinde gözlemlendi.

Heyet ayrıca Tokat çarşısında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin taleplerini dinledi. Samimi ortamda geçen ziyaretlerde ekonomik şartlar, yerel yönetim hizmetleri ve şehir gündemine dair önemli notlar alındı.

İl Başkanı Erkan Er, “İYİ Parti olarak Tokat’ta vatandaşımızın, esnafımızın, üreticimizin ve sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin her kesimiyle istişare halinde çözüm odaklı siyaset anlayışımızı sürdürüyoruz.” dedi.