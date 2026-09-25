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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan’da Hazar Denizi’nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kardeş Kazakistan’da, Hazar Denizi’nde gerçekleştirilen askerî tatbikat sırasında meydana gelen elim kaza sonucu askerlerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum.

Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu acı günde dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Başımız sağ olsun.”