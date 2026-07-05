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Kaynak: AA / DHA / İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından "Geleceğin Mührü" başlıklı videoyu paylaşarak Türkiye'nin uluslararası diplomasi ve bölgesel istikrardaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KÜRESEL VİCDANIN VE DİPLOMASİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda etkin bir diplomasi yürüttüğünü belirten Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, arabuluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz."

Duran, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki etkisini artıran önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını da vurguladı.

NATO, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI VE COP31 VURGUSU

Burhanettin Duran, Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetini şekillendiren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası alandaki ağırlığını güçlendirdiğini ifade etti.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Duran, açıklamasının devamında Türkiye'nin bölgesel istikrarın sağlanması ve ortak geleceğin inşasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihi sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve işbirliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Geleceğin Mührü" videosunda da Türkiye'nin uluslararası diplomasi, arabuluculuk faaliyetleri ve küresel iş birliğine yönelik vizyonuna dikkat çekildi.