İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının 106’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ajansın tarihsel misyonunu ve günümüzdeki küresel etkisini vurguladı.

'MİLLİ MÜCADELE’NİN EN KRİTİK UNSURLARINDAN BİRİ'

Duran, Anadolu Ajansı’nın Milli Mücadele’nin ilk yılında, henüz Gazi Meclis açılmadan kurulmasının basının o dönemdeki hayati rolünü ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamasında, “İşgal güçlerinin yalanlarına karşı hakikati haykıran Anadolu Ajansı, milletimizin istiklal ve istikbali için mücadele vermiştir” ifadelerine yer verdi.

'106 YILDIR AYNI KARARLILIKLA'

Ajansın aradan geçen 106 yılda bu misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Duran, bugün gelinen noktada Anadolu Ajansı’nın yalnızca Türkiye’nin değil, dünya genelinde mazlum halkların da sesi olduğunu ifade etti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın vizyonu doğrultusunda ajansın 137 ülkede, 13 farklı dilde yayın yaptığını belirterek, bu durumun Türkiye’nin iletişim gücünü küresel ölçekte artırdığını kaydetti. Anadolu Ajansı’nın bu yönüyle Türkiye Yüzyılı vizyonunun iletişim ayağını güçlendirdiğini dile getirdi.

MEDYA KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere medya kuruluşlarıyla iletişim alanındaki kurumsal kapasitesini önemli ölçüde artırdığını ifade eden Duran, ajansın bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Duran, açıklamasının sonunda Anadolu Ajansı’nın 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Genel Müdür Serdar Karagöz ve ajans çalışanlarını tebrik etti.