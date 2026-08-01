Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 senedir kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı yakalama anı görüntülerini alıntıladı. Duran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir. Bu başarılı operasyonda görev alan Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır.”