İstanbul’da düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler” programında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın gazetecilikte bir araç olarak görülmesi gerektiğini hatırlatarak, basın mensuplarına dijital dönüşüm sürecinde 'sorumluluk' çağrısı yaptı.

'SORUMLULUK ALGORİTMALARA BIRAKILAMAZ'

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnsanı yüceltmeyen değerlerin kıymeti yoktur" sözünü temel ilke olarak benimsediklerini söyledi. Yapay zeka gibi teknolojilerin bu perspektifle ele alınması gerektiğini belirten Duran, "Yapay zekâ gazetecilikte faydalanılması gereken bir imkândır ancak asla özne olmamalıdır. Sorumluluk algoritmalara bırakılamaz" dedi.

Gazeteciliğin temel ilkeleri olan bağımsızlık ve kamu yararının her şeyin önünde geldiğini ifade eden Duran, bilgi akışının yönlendirmelere açık olduğuna dikkat çekerek, bu alanın tamamen algoritmalara teslim edilmesinin güven sorunları doğuracağını kaydetti. Bazı ülkelerin iletişim ekosistemini domine etme çabalarının dijital egemenlik tartışmalarını gündeme getirdiğini vurgulayan Duran, dijital egemenliğin milli egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

'GAZETECİ DİJİTAL GÜVENLİK BİLİNCİNE SAHİP OLANDIR'

Gazetecilik tanımının da değiştiğine işaret eden Duran, "Eskiden gazeteci, konuyu araştırıp altına imza atan kişiydi. Bugün ise yapay zekayı kullanırken dijital güvenlik bilincine sahip olan kişidir" değerlendirmesinde bulundu. Yetkinliklerin kazanılması için kurumlara görev düştüğünü belirten Duran, İletişim Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların gazetecilerin yanında olduğunu ve destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Basın İlan Kurumu'nun kredi, nakdi yardım ve faizsiz borç gibi desteklerinin de bu sürecin maddi altyapısını güçlendirdiğini aktaran Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Basın İlan Kurumu'nun verdiği destek tam olarak bu amaca hizmet etmektedir. Kredi, nakdi yardım ve faizsiz borç ile bu işin maddi altyapısını sunmaktadır."