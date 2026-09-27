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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yılda güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğünü belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hareketin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“GENİŞ BİR ETKİ ALANI OLUŞTURMUŞ DURUMDA”

Sıfır Atık Hareketi'nin “Dünya Ortak Evimiz” anlayışıyla büyüdüğünü belirten Duran, hareketin bugün “0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte” çağrısıyla yoluna devam ettiğini ifade etti. Duran, Sıfır Atık'ın bugün ekonomiye sağladığı katkıdan doğal kaynakların korunmasına, sera gazı salımının azaltılmasından milyonlarca insana ulaşan eğitim çalışmalarına kadar geniş bir etki alanı oluşturduğunu söyledi.

“TEMİZ BİR ÇEVRE, GELECEK NESİLLERE BIRAKABİLECEĞİMİZ EN KIYMETLİ MİRAS”

Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu belirten Duran, doğayı korumanın ise ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Duran, tüketim alışkanlıklarının yeniden düşünülmesi, kaynakların korunması, atığın kaynağında azaltılması ve geri kazanımın gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'den doğup tüm dünyaya ilham olduğunu belirten Duran, bu yolculuğun COP31'e giderken iklim değişikliğiyle mücadelede ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarında yeni adımlara vesile olacağına inandığını kaydetti.

Duran, Sıfır Atık Hareketi'ne öncülük eden Emine Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarını sunarak hareketin 9. yılını kutladı.