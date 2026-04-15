İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin dijital alandaki yeni stratejisini paylaştı.

Duran, “Dijital egemenliğimizi ‘Yapay Zeka Kalkanı’ yaklaşımıyla güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYA GÜVENİLİR VERİ VURGUSU

Dezenformasyonla mücadelede kamunun öncü bir adım attığını belirten Duran, yapay zeka sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi amacıyla yeni bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Bu kapsamda hazırlanan veri setleriyle beş farklı büyük dil modeli üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirildiğini ifade eden Duran, elde edilen bulguların küresel yapay zeka modellerinin dezenformasyona karşı direnç konusunda geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

BÜLTENLER REFERANS KAYNAĞI OLACAK

Duran, Dezenformasyonla Mücadele Bültenlerinin büyük dil modelleri için temel ve güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Açıklamasında, “Amacımız, yapay zeka sistemlerinin doğrulanmamış iddiaları tekrar etmesini ve dayanağı zayıf verilerle yönlendirilmesini önlemek” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca ilgili başlıklarda teyit edilmiş bilgiye doğrudan erişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL VİZYONU

Türkiye’nin artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, bu yaklaşımın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Duran, dijital alanda hakikati esas alan politikaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.