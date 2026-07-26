CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kendisine ve bazı basın kuruluşlarına yönelik iddialarda bulunan Gürsel Tekin hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulut, paylaşımında sert ifadeler kullanarak Tekin'i hedef aldı ve siyasi gündem oluşturmak için mesnetsiz iddialarda bulunmakla suçladı.

"SARAY'IN TUTMALARI YİNE SAHNEDE"

Bulut, açıklamasında, "Saray'ın tutmaları yine sahnede… Çok komiksiniz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Gürsel Tekin'in düzenlediği organizasyona ilişkin eleştirilerde bulunan Bulut, Tekin'in iddialarını "delilsiz suçlamalar" olarak nitelendirdi.

"NE SENİN NE SÖYLEDİKLERİNİN KARŞILIĞI VAR"

Bulut, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Gürsel Tekin, CHP örgütleri seni zaten çok iyi tanıyordu. Şimdi bütün Türkiye de bu çaresizliğinin ve içine düştüğün durumun farkına vardı. Delilsiz suçlamalarla gündem olmaya çalışmak siyasetin değil, tükenmişliğin göstergesidir."

Bulut ayrıca, "Bize attığın mesnetsiz iftiralar, içine düştüğün bu büyük rezilliğin üstünü örtemez. Artık ne senin ne de söylediklerinin siyasette ve kamuoyunda bir karşılığı var." ifadelerini kullandı.

BİRGÜN GAZETESİNE DESTEK MESAJI

Açıklamasının sonunda bazı medya kuruluşlarına yönelik eleştirilere de değinen Bulut, BirGün Gazetesi'ni habercilik başarısı nedeniyle kutladığını belirtti.

Bağımsız basın kuruluşlarının delil gösterilmeden hedef alınmasının doğru olmadığını ifade eden Bulut, "Başta BirGün olmak üzere bağımsız basın kuruluşlarını hiçbir delil ortaya koymadan töhmet altında bırakmak acizlikten başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.