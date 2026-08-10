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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı Musiala transferi paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Terzi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Burhan Can Terzi, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Transfer iddiasıyla başlayan soruşturma kapsamında adli süreç ise devam ediyor.

MURAT AĞIREL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burhan Can Terzi'nin savcılık ve hakimlik ifadelerine ulaştığını belirtti.

Ağırel'in aktardığına göre Terzi, Galatasaray ile ilgili yaptığı transfer haberinin kendisine gazeteci Hazar Büyüka tarafından iletildiğini, Hazar Büyüka'nın da bilgiyi babası Şansal Büyüka'ya Oktay Ercan'ın bizzat verdiğini söylediğini ifadesinde anlattı.

Terzi ayrıca, Galatasaray Kulübü'nün haberi yalanlamasının ardından kaynağıyla yeniden görüştüğünü ve kaynağının kendisine, "Haberimin arkasındayım, sen de arkanda durabilirsin." dediğini beyan etti.

ŞİKAYETİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Murat Ağırel, avukatından edindiği bilgiye göre soruşturmanın, Oktay Ercan isimli kişinin yaptığı şikayet üzerine başlatıldığını belirtti.

Paylaşımda, Oktay Ercan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma" suçlamalarıyla şikayetçi olduğu ifade edildi.

Ağırel ayrıca, Oktay Ercan ismini ilk kez duyduğunu belirterek, yaptığı araştırmada Ercan'ın Belçika ekibi Westerlo'nun sahibi olduğunu öğrendiğini aktardı.