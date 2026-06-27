Burger King’de dev hisse satışı: Banka tamamen çıktı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe imza atıldı. Şirket tarafından KAP'a yapılan resmi açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, elinde bulundurduğu TAB Gıda hisselerinin tamamını elden çıkardı.