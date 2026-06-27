TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe imza atıldı. Şirket tarafından KAP'a yapılan resmi açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, elinde bulundurduğu TAB Gıda hisselerinin tamamını elden çıkardı.
Burger King’de dev hisse satışı: Banka tamamen çıktı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), TAB Gıda'daki tüm paylarını yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satarak şirketten tamamen çıkma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen ve yaklaşık 2 milyar liralık dev bir hacme sahip olan hisse devrinin detayları belli oldu.Gülsüm Hülya Sundu
Gıda Bülteni'nde yer alan haberede; Şirket sermayesinin yüzde 3,52'sine denk gelen toplam 9.201.120 adet B Grubu hisse satıldı. Devir işlemi, pay başına 218 TL bedel üzerinden gerçekleştirildi.
Belirlenen satış fiyatı, hissenin son kapanış değerine göre yatırımcılara yaklaşık yüzde 7,98 oranında bir iskonto sundu.
EBRD'nin bu dev satış operasyonundan yaklaşık 2.005.844.160 TL brüt gelir elde edeceği açıklandı.
TAB Gıda hisselerinin el değiştirdiği bu büyük finansal operasyonda, Citigroup Global Markets Limited münhasır global koordinatör ve talep toplayıcı kurum olarak görev yaptı.
Gerçekleşen bu transferle birlikte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın TAB Gıda'daki payı sıfırlanmış oldu.
Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle tırmanışa geçen petrol fiyatları, kısa sürede bu kazanımlarını geri verdi.
ABD merkezli dev banka Citi'nin piyasa analizine göre, savaş endişeleriyle fiyatlanan bu yükseliş trendinin kalıcı olması beklenmiyor.