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Kaynak: AA / DHA / İHA

Burgan Bank, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Banka, yılın ilk altı ayında aktif büyüklüğünü 213 milyar liraya, ülke ekonomisine sağladığı toplam kredi desteğini ise 119,4 milyar liraya yükselttiğini duyurdu.

Dijitalleşme yatırımları, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarla büyümesini sürdüren banka, kurumsal ve ticari bankacılıkta da güçlü performans sergiledi.

REEL SEKTÖRE 119,4 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN

Burgan Bank, yılın ikinci çeyreğinde kurumsal ve ticari bankacılık alanında reel sektöre sağladığı finansman desteğini 118,5 milyar liraya çıkardı. Bunun 86,7 milyar lirasını nakdi, 31,8 milyar lirasını ise gayri nakdi krediler oluşturdu.

Konsolide bazda ise bankanın ülke ekonomisine sağladığı toplam kredi desteği, 12,1 milyar lirası leasing olmak üzere 119,4 milyar liraya ulaştı.

ON DİJİTAL 1,7 MİLYON MÜŞTERİYİ GEÇTİ

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, dijital bankacılık markası ON Dijital'in dört yıl gibi kısa bir sürede 1,7 milyon müşteriyi aştığını belirterek, beşinci yılda 2 milyon müşteri hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Dinç, uzaktan müşteri ediniminde yüzde 4 pazar payını koruduklarını, Türkiye genelinde 51 marka ve 6 bin 972 satış noktasıyla müşterilere hizmet verdiklerini ifade etti.

DIŞ TİCARET HACMİ 2,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Kurumsal bankacılıkta dijitalleşme yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Dinç, API tabanlı para transferi altyapısıyla müşterilere daha hızlı çözümler sunduklarını söyledi.

Bu kapsamda geçen yılın aynı dönemine göre SGK tahsilatlarında yüzde 45, takas çeklerinde yüzde 95 büyüme sağlanırken, dış ticaret hacmi de dolar bazında yüzde 32 artarak 2,5 milyar dolara yükseldi.

YÖNETİLEN MÜŞTERİ VARLIKLARI 76,5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Burgan Bank, birikim yönetimi tarafında da büyümesini sürdürdü. Haziran sonu itibarıyla Burgan Yatırım dahil yönetilen müşteri varlık büyüklüğü 76,5 milyar liraya, bankanın toplam fon büyüklüğü ise 28 milyar liraya ulaştı.

Leasing ve filo kiralama alanında da güçlü performansını sürdüren banka, aktif büyüklüğünü 23,6 milyar liraya çıkarırken, toplam araç parkı yatırım değerini 9,5 milyar liraya yükseltti.