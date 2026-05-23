Burdur'un Bucak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Isparta-Antalya kara yolu Kargı köyü yakınlarında, Mevlüt E. (39) idaresindeki 07 CIA 449 plakalı otomobil, Durmuş Ali Ü'nün (46) kullandığı 07 MDM 108 plakalı otomobil ve Şefika Gizem K. (38) yönetimindeki 34 PDR 363 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Durmuş Ali Ü, araçta yolcu olarak bulunan Orhan Murat Ö. (61) ve Ünzüle Ö. (55) ile Şefika Gizem K. ve otomobildeki E.A. (11) sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.